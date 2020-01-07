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"Те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены" - Милованов высказался о профсоюзах

Комментариев: 4
В Минэкономики хотят пересмотреть роль профсоюзов в экономике страны.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
facebook.com

Минэкономики хочет пересмотреть роль профсоюзов в экономике страны. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? ... Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже когда предприятие является монополистом на рынке труда?“ - рассуждает министр.

Милованов подчеркнул, что профсоюзы бывают разными: некоторые беспокоятся за рабочих, а другие работают на руководство.

“Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены“, - отметил министр.

Напомним, Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство.

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Теги: профсоюзы, Милованов, Минэкономики
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Комментариев (5)
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Vasya_iz_Ivanovo    07.01.2020, 16:45
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Бля, у нас тоже в этом деле проблемы, но у вас намечаются проблемы похлеще. Но я за трудовой народ! Я сам бедный бюджетник обварованный олигархами.
Noblesse_obliger    07.01.2020, 16:29
Оценка:  +4
Noblesse_obliger
А олигархи типа защитники рабочих,клоун мля!!!
stikl    07.01.2020, 16:27
Оценка:  -1
stikl
А Вы(шайка Зе) как раз на стороне рабочих поэтому и новый трудовой кодекс как раз такой что бы раздавить этих самых рабочих. Да?
ShakhterDonetsk    07.01.2020, 16:21
Оценка:  +5
ShakhterDonetsk
Все диктаторские режимы почему то сразу ликвидируют профсоюзы, а потом Свидетелей Иеговы. Профсоюзы уже пошли, Свидетелям приготовится.
Vasya_iz_Ivanovo    07.01.2020, 16:50
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
А у нас в области запретили деятельность Иеговистов, а не хрен.
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