"Те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены" - Милованов высказался о профсоюзах

В Минэкономики хотят пересмотреть роль профсоюзов в экономике страны.

Минэкономики хочет пересмотреть роль профсоюзов в экономике страны. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

“Профсоюзы. Какова их роль сегодня в экономике? Профсоюзы должны защищать права рабочих. Делают ли они это эффективно? ... Например, борются ли профсоюзы за право рабочего дышать чистым воздухом на металлургическом заводе? Или за право шахтера спускаться в шахту, где правильно обеспечена безопасность труда? Или за право рабочего получать высокую зарплату, даже когда предприятие является монополистом на рынке труда?“ - рассуждает министр.

Милованов подчеркнул, что профсоюзы бывают разными: некоторые беспокоятся за рабочих, а другие работают на руководство.

“Что-то я не вижу протестов профсоюзов против условий и оплаты труда на заводах олигархов. А еще есть такие, которые вообще ничего не делают и просто получают (обязательный) процент с зарплаты рабочих. Ситуация с профсоюзами должна быть изменена. Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены“, - отметил министр.

Напомним, Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство.

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