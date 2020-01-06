Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре женщина провалилась в подвал дома

Комментариев: 0
Под местной жительницей провалилась бетонная плита у входа в подъезд, женщину госпитализировали.
Жители дома жаловались на состояние перекрытия, но их просьбы игнорировали
Жители дома жаловались на состояние перекрытия, но их просьбы игнорировали
dp.informator.ua

В Днепре на улице Романа Шухевича обвалилась плита перекрытия подъезда, в результате чего женщина провалилась в подвал, сообщает Информатор

Как сообщается, бетонное перекрытие обрушилось под женщиной, которая выходила из подъезда. Пострадавшая упала в подвал и сильно травмировалась - с места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. "Итог - сотрясение головного мозга и несколько швов на голове. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

 

При этом отмечается, что аварийный участок в порядок так и не привели. Провал местные жители закрыли лестницей.

Как сообщается, жители дома №55 давно жаловались на то, что плита на выходе из их подъезда держится "на честном слове". По их словам, они обращались в Жилсервис-2 и писали заявления, после чего приехала экспертная комиссия, которая ничего не сделала. 

Ранее в Днепре полиция поймала "домушника" сразу после кражи.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дом, Днепр, обвал, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь