В Днепре женщина провалилась в подвал дома

Под местной жительницей провалилась бетонная плита у входа в подъезд, женщину госпитализировали.

В Днепре на улице Романа Шухевича обвалилась плита перекрытия подъезда, в результате чего женщина провалилась в подвал, сообщает Информатор.

Как сообщается, бетонное перекрытие обрушилось под женщиной, которая выходила из подъезда. Пострадавшая упала в подвал и сильно травмировалась - с места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. "Итог - сотрясение головного мозга и несколько швов на голове. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аварийный участок в порядок так и не привели. Провал местные жители закрыли лестницей.

Как сообщается, жители дома №55 давно жаловались на то, что плита на выходе из их подъезда держится "на честном слове". По их словам, они обращались в Жилсервис-2 и писали заявления, после чего приехала экспертная комиссия, которая ничего не сделала.

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