Террористы и убийцы: Кого Украина передала в ОРДЛО в процессе обмена (Список)
Стали известны имена 44 человек, которых Украина передала представителям ОРДЛО в рамках обмена пленными. Об этом пишет “Слідство.Iнфо“.
Читай также: Освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников Кремля: видео
Украина передала фигурантов дела о подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша - Эдуарда Бондаренко и Сергея Пастухова. В Украине они были приговорены к 12 годам тюрьмы. Их отпустили до того, как приговор вступил в силу.
Также Украина обменяла двух людей, которые были замешаны в теракте в Мариуполе - Рустама Аббасова и Сергея Петрикова — освобождены без вынесения приговора.
Освободили еще нескольких террористов - Марину Ковтун, которая в 2014 году организовала взрыв в рок-клубе “Стена“. Тогда пострадали 13 человек. Она должна была отсидеть 11 лет в тюрьме, но перед обменом ее выпустили. Отдала Украина и Вячеслава Чумак, которого обвиняли в трех взрывах на железной дороге.
Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий должны были отбывать пожизненный срок за взрывы во время харьковского “Марша Достоинства“, но их выпустили, хотя они виновны в смерти 4 человек.
Обменяли также Игоря Джадана, которому также приписывали теракт.
Вячеслава Евтухова, Сергея Веселова и Дмитрия Волошко признали виновными в семи терактах. Их также обменяла Украина.
Отпустили также других подрывников и террористов - Константина Калашникова, Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Николая Казанского, Олега Мазура, Николая Селятенко, Николая Дубину.
Читай также: В Минветеранов рассказали о потребностях, освобожденных из плена людей
Екатерину Фотьеву, Александра Шевцова, Игоря Удовенко и Евгения Пидмазко обвиняли в серии терактов в Одессе. Их также было решено отпустить.
В ОРДЛО были переданы организатор взрыва у здания СБУ в Одессе Владимир Грубник, причастный к подрыву автомобиля в центре Одессы Мирослав Мельник и Николай Рубан, который взорвал на блокпосту в Станице Луганской устройство.
Среди тех, кого меняла Украина — 17 иностранцев.
Отпустила Украина российского полковника Валерия Гратова. Его задержали, когда он пытался в Приднестровье, Ларису Чубарову, киллера Александра Дакара (его обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева).
Свободу увидели и российские наемники - Руслан Гаджиев, Сергей Петров, Василий Кусакин, Николай Покусаев, Евгений Шаталов, Олег Даронин и Шамиль Мулиев, шпион Владислав Макаров.
Максим Сливко, замешанный в деле “оболонских террористов“ Максим Сливко, Анатолий Бусыгин (которого обвиняли в убийстве в Мариуполе), белорусский наемник Дмитрий Новиков и его соотечественник Олег Ткачук — также были переданы в ОРДЛО.
Напомним, в МИДе сообщили, что думают о визите Меркель в Москву.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
ти вважаєш українців за дурнів ???
ні хлопчик
ми давно навчились відділяти мух від котлет
я пишу так як думаю