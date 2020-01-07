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Террористы и убийцы: Кого Украина передала в ОРДЛО в процессе обмена (Список)

Комментариев: 7
Стали известны имена 44 человек.
Стали известны имена 44 человек, которых Украина передала представителям ОРДЛО
Стали известны имена 44 человек, которых Украина передала представителям ОРДЛО
Скрин видео

Стали известны имена 44 человек, которых Украина передала представителям ОРДЛО в рамках обмена пленными. Об этом пишет “Слідство.Iнфо“.

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Украина передала фигурантов дела о подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша - Эдуарда Бондаренко и Сергея Пастухова. В Украине они были приговорены к 12 годам тюрьмы. Их отпустили до того, как приговор вступил в силу.

Также Украина обменяла двух людей, которые были замешаны в теракте в Мариуполе - Рустама Аббасова и Сергея Петрикова — освобождены без вынесения приговора.

Освободили еще нескольких террористов - Марину Ковтун, которая в 2014 году организовала взрыв в рок-клубе “Стена“. Тогда пострадали 13 человек. Она должна была отсидеть 11 лет в тюрьме, но перед обменом ее выпустили. Отдала Украина и Вячеслава Чумак, которого обвиняли в трех взрывах на железной дороге.

Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий должны были отбывать пожизненный срок за взрывы во время харьковского “Марша Достоинства“, но их выпустили, хотя они виновны в смерти 4 человек.

Обменяли также Игоря Джадана, которому также приписывали теракт.

Вячеслава Евтухова, Сергея Веселова и Дмитрия Волошко признали виновными в семи терактах. Их также обменяла Украина.

Отпустили также других подрывников и террористов - Константина Калашникова, Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Николая Казанского, Олега Мазура, Николая Селятенко, Николая Дубину.

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Екатерину Фотьеву, Александра Шевцова, Игоря Удовенко и Евгения Пидмазко обвиняли в серии терактов в Одессе. Их также было решено отпустить.

В ОРДЛО были переданы организатор взрыва у здания СБУ в Одессе Владимир Грубник, причастный к подрыву автомобиля в центре Одессы Мирослав Мельник и Николай Рубан, который взорвал на блокпосту в Станице Луганской устройство.

Среди тех, кого меняла Украина — 17 иностранцев.

Отпустила Украина российского полковника Валерия Гратова. Его задержали, когда он пытался в Приднестровье, Ларису Чубарову, киллера Александра Дакара (его обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева).

Свободу увидели и российские наемники - Руслан Гаджиев, Сергей Петров, Василий Кусакин, Николай Покусаев, Евгений Шаталов, Олег Даронин и Шамиль Мулиев, шпион Владислав Макаров.

Максим Сливко, замешанный в деле “оболонских террористов“ Максим Сливко, Анатолий Бусыгин (которого обвиняли в убийстве в Мариуполе), белорусский наемник Дмитрий Новиков и его соотечественник Олег Ткачук — также были переданы в ОРДЛО.

Напомним, в МИДе сообщили, что думают о визите Меркель в Москву.

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Теги: обмен пленными, ОРДЛО, сепаратисты
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Комментариев (7)
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Духовный_скреп    07.01.2020, 18:24
Оценка:  0
Духовный_скреп
Мразь вернулась в родную говень,к таким же,как и они.
VSHIVANKA    07.01.2020, 18:23
Оценка:  -2
VSHIVANKA
УЕ.БАН УКРОПНЫЙ , ГДЕ СОТНИ ТЫСЯЧ СОЛДАТ ВС РОССИИ , С КЕМ ВЫ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ " ВОЮЕТЕ " ?
kapablankas    07.01.2020, 17:19
Оценка:  -3
kapablankas
где же пленные оккупанты ???
Kostos    07.01.2020, 17:44
Оценка:  +1
Kostos
не волнуйся, бот. в статье не указаны минимум двое граждан рф: кадыровский килер и руцке танкист.
kapablankas    07.01.2020, 18:14
Оценка:  -2
kapablankas
вот это и есть армия РФ ???
kapablankas    07.01.2020, 18:17
Оценка:  -2
kapablankas
відносно бота

ти вважаєш українців за дурнів ???

ні хлопчик

ми давно навчились відділяти мух від котлет

я пишу так як думаю
Kostos    07.01.2020, 18:21
Оценка:  +3
Kostos
не, бот, только ты дурбецало
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