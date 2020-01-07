Террористы и убийцы: Кого Украина передала в ОРДЛО в процессе обмена (Список)

Стали известны имена 44 человек.

Стали известны имена 44 человек, которых Украина передала представителям ОРДЛО в рамках обмена пленными. Об этом пишет “Слідство.Iнфо“.

Читай также: Освобожденные украинцы просят отпустить всех пленников Кремля: видео

Украина передала фигурантов дела о подрыве полковника СБУ Александра Хараберюша - Эдуарда Бондаренко и Сергея Пастухова. В Украине они были приговорены к 12 годам тюрьмы. Их отпустили до того, как приговор вступил в силу.

Также Украина обменяла двух людей, которые были замешаны в теракте в Мариуполе - Рустама Аббасова и Сергея Петрикова — освобождены без вынесения приговора.

Освободили еще нескольких террористов - Марину Ковтун, которая в 2014 году организовала взрыв в рок-клубе “Стена“. Тогда пострадали 13 человек. Она должна была отсидеть 11 лет в тюрьме, но перед обменом ее выпустили. Отдала Украина и Вячеслава Чумак, которого обвиняли в трех взрывах на железной дороге.

Владимир Дворников, Сергей Башлыков и Виктор Тетюцкий должны были отбывать пожизненный срок за взрывы во время харьковского “Марша Достоинства“, но их выпустили, хотя они виновны в смерти 4 человек.

Обменяли также Игоря Джадана, которому также приписывали теракт.

Вячеслава Евтухова, Сергея Веселова и Дмитрия Волошко признали виновными в семи терактах. Их также обменяла Украина.

Отпустили также других подрывников и террористов - Константина Калашникова, Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Николая Казанского, Олега Мазура, Николая Селятенко, Николая Дубину.

Читай также: В Минветеранов рассказали о потребностях, освобожденных из плена людей

Екатерину Фотьеву, Александра Шевцова, Игоря Удовенко и Евгения Пидмазко обвиняли в серии терактов в Одессе. Их также было решено отпустить.

В ОРДЛО были переданы организатор взрыва у здания СБУ в Одессе Владимир Грубник, причастный к подрыву автомобиля в центре Одессы Мирослав Мельник и Николай Рубан, который взорвал на блокпосту в Станице Луганской устройство.

Среди тех, кого меняла Украина — 17 иностранцев.

Отпустила Украина российского полковника Валерия Гратова. Его задержали, когда он пытался в Приднестровье, Ларису Чубарову, киллера Александра Дакара (его обвинили в покушении на Амину Окуеву и Адама Осмаева).

Свободу увидели и российские наемники - Руслан Гаджиев, Сергей Петров, Василий Кусакин, Николай Покусаев, Евгений Шаталов, Олег Даронин и Шамиль Мулиев, шпион Владислав Макаров.

Максим Сливко, замешанный в деле “оболонских террористов“ Максим Сливко, Анатолий Бусыгин (которого обвиняли в убийстве в Мариуполе), белорусский наемник Дмитрий Новиков и его соотечественник Олег Ткачук — также были переданы в ОРДЛО.

Напомним, в МИДе сообщили, что думают о визите Меркель в Москву.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.