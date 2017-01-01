Украинцев предупреждают о схождении лавин

В высокогорье Карпат сейчас небезопасно.

В высокогорье Карпат объявили о снеголавинной опасности. Речь идет о трех областях Украины. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

“По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели нашли потерявшихся в Карпатах туристов.

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