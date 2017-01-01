Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украинцев предупреждают о схождении лавин

Комментариев: 0
В высокогорье Карпат сейчас небезопасно.
Украинцев предупреждают о схождении лавин
Украинцев предупреждают о схождении лавин
depositphotos.com

В высокогорье Карпат объявили о снеголавинной опасности. Речь идет о трех областях Украины. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

“По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)“, - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели нашли потерявшихся в Карпатах туристов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Карпаты, лавина, лавинная опасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь