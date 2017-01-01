В Одесской области мужчину бросили в колодец, он погиб

Хозяин дома поссорился с гостем и бросил его в старый колодец. Мужчину достали, но он умер в больнице.

В ходе конфликта между жителями Одесской области один из мужчин умер после падения в колодец. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 7 января.

Так, во время празднования Рождества мужчины поссорились и устроили драку, во время которой хозяин бросил гостя в заброшенный колодец глубиной в семь метров. Свой поступок мужчина объяснил чувством обиды.

"29-летнего пострадавшего немедленно достали из колодца и доставили в больницу, но через несколько часов от полученной черепно-мозговой травмы он скончался", - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали, его действия квалифицированы по статье об умышленном тяжком телесном повреждении Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.



Напомним, в ходе празднования Нового года в драке со стрельбой в Киеве пострадали пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet