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Санкции США помогли на переговорах по газу – Пристайко

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Меры против Северного потока-2 посодействовали в достижении договоренностей с РФ по транзиту газа, подчеркнул глава МИД Украины.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
 
Санкции США в отношении Северного потока-2 помогли Украине достичь договоренностей о транзите газа с РФ. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью Bild, которое было опубликовано на сайте МИД 7 января.
 
"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже", - указал Пристайко.
 
По его словам, "договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше".
 
"Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да", - подчеркнул министр.
 
При этом он отметил, что Украина ценит помощь Германии, хотя "и не была в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции".
 
"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", - подытожил Пристайко.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в ЕС сроком на пять лет и урегулировали споры.

За десять дней до этого президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ, а затем отвела свои суда из района строительства.
 

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Теги: Россия, Украина, газ, США, Германия, Северный поток, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    08.01.2020, 06:31
Оценка:  0
fkrfyfan
Пиндосы хотят впаривать свой сжиженный газ в Европу, а на украину им на"рать.
VSHIVANKA    08.01.2020, 06:28
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ХОХЛЯДИ , КАКОЙ НАХЕР ГАЗ ?!
КАКИЕ НАХЕР ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНЩИНЫ И ИХ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ?!
У ВАС ТАМ САМОЛЁТ В ИРАНЕ СВАЛИЛСЯ , МИНУС 180 КАК ХРЮКАЛА ГАЛИНА....)))
КСТАТИ , ГДЕ ЭТА ТВАРЬ , ПОЧЕМУ ОНА ЕЩЁ НЕ СКАЧЕТ ?!
VSHIVANKA    08.01.2020, 06:30
Оценка:  0
VSHIVANKA
МОЖЕТ ВАМ ПОРА УЖЕ ВОЙНУ ИРАНУ ОБЪЯВИТЬ ?!
ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ США , ВЫ ВЕРНЫЕ ХОЛОПЫ АМЕРИКОСОВ , БАХ И НЕТ ХОЛОПОВ....
СОВПАДЕНИЕ?
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