Санкции США помогли на переговорах по газу – Пристайко

Меры против Северного потока-2 посодействовали в достижении договоренностей с РФ по транзиту газа, подчеркнул глава МИД Украины.

Санкции США в отношении Северного потока-2 помогли Украине достичь договоренностей о транзите газа с РФ. Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью Bild, которое было опубликовано на сайте МИД 7 января.

"В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже", - указал Пристайко.

По его словам, "договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше".

"Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что Украина ценит помощь Германии, хотя "и не была в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции".

"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", - подытожил Пристайко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet