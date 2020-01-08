В Тегеране разбился украинский самолет - СМИ

Boeing-737 потерпел крушение после взлета. По предварительным данным, воздушное судно направлялось в Киев.

Читай также: Крушение самолета МАУ: выживших нет

В Тегеране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters.

Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию Международные Авиалинии Украины, потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту, - говорится в сообщении агентства.

По данным информагентства IRNA, в район около аэропорта, где разбился самолет МАУ, отправлены спасательные команды.

Самолет в огне, но мы послали экипажи ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров, - прокомментировал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

Читай также: Крушение самолета МАУ: Зеленский сообщил оперативную информацию

По предварительной информации, воздушное судно направлялось в Киев.

В Telegram-канале Mash появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент падения украинского самолета в Тегеране.

Напомним, появились фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте крушения самолета после ликвидации пожара работают 22 бригады спасателей, однако в Службе спасения исключают наличие выживших.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.