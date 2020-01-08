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В Тегеране разбился украинский самолет - СМИ

Комментариев: 15
Boeing-737 потерпел крушение после взлета. По предварительным данным, воздушное судно направлялось в Киев.
Boeing-737 МАУ (архивное фото)
Boeing-737 МАУ (архивное фото)
МАУ

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В Тегеране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters.

Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию Международные Авиалинии Украины, потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту, - говорится в сообщении агентства.

По данным информагентства IRNA, в район около аэропорта, где разбился самолет МАУ, отправлены спасательные команды.

Самолет в огне, но мы послали экипажи ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров, - прокомментировал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.

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По предварительной информации, воздушное судно направлялось в Киев.

В Telegram-канале Mash появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент падения украинского самолета в Тегеране.

 
Напомним, появились фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте крушения самолета после ликвидации пожара работают 22 бригады спасателей, однако в Службе спасения исключают наличие выживших.

 

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, видео, крушение, Тегеран
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Комментариев (16)
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Woodbrother    08.01.2020, 08:24
Оценка:  +2
Woodbrother
Взрыв и падение нашего Боинга над ираном по времени странным образом связан с иранским ракетным обстрелом американских баз в Ираке. Наверняка одна ракета шмальнула не туда. Взрыв самолета в воздухе не происходит, если ему не помогли. Теракт маловероятен, скорее всего всадили в самолет ракету.
i-Вес    08.01.2020, 09:36
Оценка:  0
i-Вес
Да, и даже ясно кто - американцы уже стреляли по гражданскому авиалайнеру над Ираном, приняв его за атакующий истребитель, наверно и в этот раз перепутали его с ракетой...
СливнойБачок    08.01.2020, 07:23
Оценка:  0
СливнойБачок
Во всём мире запретили летать самолетам Boeing -737 , a нашей Коррумпированной Жи.довской власти Коломойского, который уже обанкротил Аэросвит, наплевать на безопасность наших граждан.
LeonMaster    08.01.2020, 07:27
Оценка:  -5
LeonMaster
похмелись иди, там самолет в воздухе как елка горел и взорвался, на технические неполадки пока что это похоже в самую последнюю очередь. Надо ждать обновлений
СливнойБачок    08.01.2020, 07:37
Оценка:  0
СливнойБачок
Если бы такие зомби как ты получали информацию не только от ПутлерТВ, то ты бы знал что эта модель Боинга недавно была под расследованием из-за проблем с возгорание двигателя и ошибками в компьютерной программе обеспечения.
DenForest    08.01.2020, 07:39
Оценка:  -1
DenForest
Запрет на полеты для Боинга 737МАХ, не вводите людей в заблуждение. МАУ пока не использует такой типа самолетов. Только 737-800 и 737-900.
korvin_ral    08.01.2020, 09:32
Оценка:  +1
korvin_ral
Где это запретили ? Пруфы.
fkrfyfan    08.01.2020, 07:09
Оценка:  -5
fkrfyfan
А почему бандерлоги не пишут ничего по поводу "Потому что тяжелее воздуха"?
LeonMaster    08.01.2020, 07:28
Оценка:  0
LeonMaster
а у нас разве кто-то шутил над сбитыми самолетами со сцены федеральных каналов или на уровне президента? Как в РФ Задорнов и она утонула. Нет. Это по вашей части такие шуточки
СливнойБачок    08.01.2020, 07:07
Оценка:  -3
СливнойБачок
Но Вы только не посмейте беспокоить Клоуна . Он сильно устал отдыхать. . Пускай ещё отдыхнет. И вообще пускай2бы никогда не просыпался.
Да чтобы ЗЕбил сдох уже. Он за такое короткое время со своим Иудовским племям уже столько горя принёс Украин.е
СливнойБачок    08.01.2020, 06:50
Оценка:  -2
СливнойБачок
Ещё да а дня назад все Главы государств запретили ихним пассажирским самолетам летать над территорией Ирана. Но наш Слуга Воров в Законе был сильно занят пропуском Dr.Alban В Украину и фактами с нии.
VSHIVANKA    08.01.2020, 06:59
Оценка:  -6
VSHIVANKA
МОЖЕТ ВАМ ПОРА УЖЕ ВОЙНУ ИРАНУ ОБЪЯВИТЬ ?!
ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ США , ВЫ ВЕРНЫЕ ХОЛОПЫ АМЕРИКОСОВ , БАХ И НЕТ ХОЛОПОВ....
СОВПАДЕНИЕ?
ГНИДА , ПИЗДУЙ МОСКИТНЫЙ ФЛОТ НАДУВАЙ И ВПЕРЁД В НАСТУПЛЕНИЕ !!!
СливнойБачок    08.01.2020, 07:01
Оценка:  -1
СливнойБачок
У тебя уже давно идёт война в голове. Бери таблетки и езжай в дурдом, побыстрее.
ruslanmx    08.01.2020, 07:32
Оценка:  -9
ruslanmx
Лучше расскажи как в Стамбуле "Маршала Устинова" спасают, который не смог ошвартоваться,пирсы по сносил ит.д тонет ведь плавучая резиденция Пу.
СливнойБачок    08.01.2020, 06:46
Оценка:  -4
СливнойБачок
Где эта Зеленая Жи.довская паскуда Коломойского ?
На востоке Украины убивают солдат, падают наши самолёты, а охрипший крысеныш сибался на отдых ?
VSHIVANKA    08.01.2020, 06:32
Оценка:  -4
VSHIVANKA
- 180 КАК ГОВОРИТ ТВАРЬ ГАЛУТИНА ?
ГДЕ ВАШИ РАДОСТНЫЕ СКАЧКИ МРАЗИ ?!
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