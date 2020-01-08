В Тегеране разбился украинский самолет - СМИ
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В Тегеране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters.
Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию Международные Авиалинии Украины, потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту, - говорится в сообщении агентства.
По данным информагентства IRNA, в район около аэропорта, где разбился самолет МАУ, отправлены спасательные команды.
Самолет в огне, но мы послали экипажи ... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров, - прокомментировал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана.
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По предварительной информации, воздушное судно направлялось в Киев.
В Telegram-канале Mash появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент падения украинского самолета в Тегеране.
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Да чтобы ЗЕбил сдох уже. Он за такое короткое время со своим Иудовским племям уже столько горя принёс Украин.е
ОНИ ВОЮЮТ ПРОТИВ США , ВЫ ВЕРНЫЕ ХОЛОПЫ АМЕРИКОСОВ , БАХ И НЕТ ХОЛОПОВ....
СОВПАДЕНИЕ?
ГНИДА , ПИЗДУЙ МОСКИТНЫЙ ФЛОТ НАДУВАЙ И ВПЕРЁД В НАСТУПЛЕНИЕ !!!
На востоке Украины убивают солдат, падают наши самолёты, а охрипший крысеныш сибался на отдых ?
ГДЕ ВАШИ РАДОСТНЫЕ СКАЧКИ МРАЗИ ?!