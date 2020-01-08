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В Тегеране разбился украинский самолет - Reuters

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Boeing-737 потерпел крушение после взлета из-за технической неисправности. Других подробностей аварии пока нет.

В Тегеране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters.

"Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию Международные Авиалинии Украины, потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорится в сообщении агентства.

Другой информации на данный момент нет.

В Telegram-канал Mash появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксирован момент падения украинского самолета в Тегеране.

 
Напомним, 27 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет. На борту воздушного судна находились 100 человек.
 
В результате аварии 12 человек погибли и 53 пострадали

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, видео, крушение, Тегеран
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    08.01.2020, 06:32
Оценка:  0
VSHIVANKA
- 180 КАК ГОВОРИТ ТВАРЬ ГАЛУТИНА ?
ГДЕ ВАШИ РАДОСТНЫЕ СКАЧКИ МРАЗИ ?!
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