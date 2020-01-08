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Появились фото и видео с места крушения Boeing 737

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На месте крушения самолета после ликвидации пожара работают 22 бригады спасателей, однако в Службе спасения исключают наличие выживших.
Место крушения
Место крушения
twitter.com/alihashem_tv

Иранские СМИ обнародовали первые кадры с места крушения украинского самолета Boeing-737, который в среду, 8 января, потерпел крушение в Иране.

Отмечается, что, самолет, направлявшийся в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров.

Ранее глава иранской медицинской службы Пирхоссейн Куливанд заявлял, что место, куда упал самолет, охвачено огнем и спасатели не могли приступать к поискам.

Однако позже местные СМИ сообщили, что на месте крушения работают 22 спасательные команды.

Также глава Службы спасения Красного Полумесяца Мортеза Салими заявил, что при такой катастрофе люди не могли выжить.

 

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, крушение, Тегеран, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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