Появились фото и видео с места крушения Boeing 737

Иранские СМИ обнародовали первые кадры с места крушения украинского самолета Boeing-737, который в среду, 8 января, потерпел крушение в Иране.

Отмечается, что, самолет, направлявшийся в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров.

Ранее глава иранской медицинской службы Пирхоссейн Куливанд заявлял, что место, куда упал самолет, охвачено огнем и спасатели не могли приступать к поискам.

Однако позже местные СМИ сообщили, что на месте крушения работают 22 спасательные команды.

Также глава Службы спасения Красного Полумесяца Мортеза Салими заявил, что при такой катастрофе люди не могли выжить.

