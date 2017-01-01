Итоги 7 января: Атака на базы США, потери в Австралии

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Запуск баллистической ракеты Zelzal во время учений КСИР в Иране (архивное фото)

Иран провел операцию “Мученик Сулеймани“; из-за пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Иран атаковал военные объекты США в Ираке

Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцированы военнослужащие США.

Ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции. В КСИР заявили, что удар является актом возмездии за убийство генерала Касема Сулеймани.

По словам Пентагона, ракеты класса земля-земля были выпущены с территории Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле. О потерях среди американских военнослужащих не сообщается.

Президент США Дональд Трамп готовит заявление по поводу инцидента и пока отметил, что “все в порядке“.

В США назвали причину ликвидации Сулеймани

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал, что иранский генерал Сулеймани планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных.

Именно по этой причине Дональд Трамп отдал приказ о его ликвидации в Багдаде.

В Иране заявили о 13 вариантах ответа США на убийство генерала

Высший совет национальной безопасности Ирана представил 13 вариантов ответа Вашингтону на убийство иранского генерала Сулеймани.

По словам секретаря Совбеза Али Шамхани, “даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США“.

Также парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией.

В Австралии ухудшили оценку числа погибших из-за пожаров животных

Эколог из Сиднейского университета Крис Дикман заявил, что из-за лесных пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, миллиард животных.

По словам эколога, первоначальная цифра − 480 миллионов, была основана на данных о млекопитающих, птицах и рептилиях, и она устарела, так как не включает летучих мышей, лягушек и беспозвоночных.

Тегеран заявил, что не выходит из ядерной сделки

Замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что несмотря на решение Ирана отказаться от ограничений по обогащению урана, ядерное соглашение не расторгнуто.

По его словам, теперь достигнут “разумный баланс“, который был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году. При этом Тегеран готов вернуться к полному соблюдению договоренностей, но это будет зависеть от прекращения санкций и от получения экономической выгоды.

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