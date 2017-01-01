Сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения, один погиб
Сепаратисты на Донбассе в течение вторника, 7 января, дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил у себя в Facebook.
Так, были зафиксированы обстрелы по украинским позициям неподалеку населенного пункта Васильевка, которая в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“.
Противник обстреливал позиции из гранатометов, а также из разных систем и другого стрелкового оружия.
Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, - отметили в ООС.
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