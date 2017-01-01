Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения, один погиб

Комментариев: 0
На Донбассе сепаратисты дважды открывали огонь по позициям ВСУ в районе Васильевки, потерь нет.
Операция объединенных сил на Донбассе
Операция объединенных сил на Донбассе
facebook.com/pressjfo

Сепаратисты на Донбассе в течение вторника, 7 января, дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил у себя в Facebook.

Так, были зафиксированы обстрелы по украинским позициям неподалеку населенного пункта Васильевка, которая в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“.

Противник обстреливал позиции из гранатометов, а также из разных систем и другого стрелкового оружия.

Вчера, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. От начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, - отметили в ООС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: ООС, Донбасс, Сутки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь