Прогноз погоды на 8 января: в Украине будет солнечно
В Украине солнечно.
Так, погода ожидается облачной и без осадков. Средний показатель температуры по всей территории Украины ночью будет от 4 до 9 мороза, днем воздух прогреется до +3 тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Согласно прогнозу, на всей территории страны будет сухо и солнечно.
В Киеве и области синоптики прогнозируют 0 +3 по Цельсию и облачность. Ночью воздух остынет до -4-7 градусов.
Осадков не ожидается.
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