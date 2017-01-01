Прогноз погоды на 8 января: в Украине будет солнечно

В Украине солнечно.

Так, погода ожидается облачной и без осадков. Средний показатель температуры по всей территории Украины ночью будет от 4 до 9 мороза, днем воздух прогреется до +3 тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Согласно прогнозу, на всей территории страны будет сухо и солнечно.

В Киеве и области синоптики прогнозируют 0 +3 по Цельсию и облачность. Ночью воздух остынет до -4-7 градусов.

Осадков не ожидается.

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