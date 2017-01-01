Крушение самолета МАУ: Зеленский сообщил оперативную информацию

Президент перервал свою поездку в Оман и возвращается в Киев в связи с авиакатастрофой.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил оперативную информацию касательно трагичного крушения лайнера МАУ в Иране.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий, - написал президент.

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Известно, что на месте катастрофы работают посол и консул Украины в Иране. Оперативно в СНБО создано группу для контролирования ситуации. Сформированы борты для транспортировки тел погибших. Осталось дождаться согласила иранской стороны.

Вылетаю в Киев. Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений. Срочные справки можно получить на горячей линии МИД по телефону +38 (044) 238 16 57, - сообщил президент.

В Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский срочно прерывает свою поездку в Оман и возвращается в Киев из-за катастрофы самолета МАУ.

Напомним, в Тегеране разбился украинский самолет. Boeing-737 потерпел крушение после взлета. По предварительным данным, воздушное судно направлялось в Киев.

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