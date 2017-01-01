Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук назвал число жертв, погибших в авиакатастрофе в Иране

Комментариев: 0
Премьер-министр Украины назвал точное количество жертв после крушения самолета МАУ в Иране.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
facebook.com/aleksey.goncharuk

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в катастрофе самолета МАУ в Иране погибли 176 человек. Также, он сказал об организации работы по установлению причин случившегося.  Об этом он написал в своем Telegram-канале

Читай также: Крушение самолета МАУ: Зеленский сообщил оперативную информацию

“Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисную группу“, – написал премьер-министр.

Премьер-министр также уточнил, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время“, – написал Гончарук,- подытожил Гончарук.

Скриншот
Скриншот
t.me/PMHoncharuk

Напомним, ранее в МИД Украины прокомментировали крушение самолета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Гончарук, Авиакатастрофа, Число жертв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь