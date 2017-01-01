Гончарук назвал число жертв, погибших в авиакатастрофе в Иране

Премьер-министр Украины назвал точное количество жертв после крушения самолета МАУ в Иране.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в катастрофе самолета МАУ в Иране погибли 176 человек. Также, он сказал об организации работы по установлению причин случившегося. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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“Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисную группу“, – написал премьер-министр.

Премьер-министр также уточнил, что уточняется количество граждан Украины, которые находились на борту.

По предварительным данным, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Более подробную официальную информацию опубликуем в ближайшее время“, – написал Гончарук,- подытожил Гончарук.

Скриншот t.me/PMHoncharuk

Напомним, ранее в МИД Украины прокомментировали крушение самолета.

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