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Крушение самолета МАУ: спасатели нашли рукописную записку студента

Комментариев: 3
Студент просил помощи у Бога.
Записка студента
Записка студента
https://t.me/breakingmash

На месте трагического крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране спасатели нашли рукописную записку среди останков боинга. 

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Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

В записке иранский студент просит помощи у Бога в связи со сдачей экзамена.

По предварительной информации, большинство пассажиров смертельного рейса являются студентами из Канады, которые использовали украинские авиалинии из-за низкой цены. 

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Утром они возвращались на учебу после рождественских каникул. Украинские СМИТ пишут, что на борту находилось 15 украинцев (2 пассажира и 13 членов экипажа). Информация пока не официальная.

Напомним, появились фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте крушения самолета после ликвидации пожара работают 22 бригады спасателей, однако в Службе спасения исключают наличие выживших.

 

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Теги: студент, записка, МАУ, крушение самолета, авиакатастрофа
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Комментариев (3)
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Победа1945    08.01.2020, 10:32
Оценка:  -1
Победа1945
"...которые использовали украинские авиалинии из-за низкой цены"

Сами виноваты. Зато сэкономили.
Ira0956    08.01.2020, 10:16
Оценка:  -6
Ira0956
Как-то много успел написать.
Flt    08.01.2020, 10:07
Оценка:  -3
Flt
Если бы самолёт сбили бы,то никаких страничек бы не сохранилось...
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