Крушение самолета МАУ: спасатели нашли рукописную записку студента
На месте трагического крушения самолета Международных авиалиний Украины в Тегеране спасатели нашли рукописную записку среди останков боинга.
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Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
В записке иранский студент просит помощи у Бога в связи со сдачей экзамена.
По предварительной информации, большинство пассажиров смертельного рейса являются студентами из Канады, которые использовали украинские авиалинии из-за низкой цены.
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Утром они возвращались на учебу после рождественских каникул. Украинские СМИТ пишут, что на борту находилось 15 украинцев (2 пассажира и 13 членов экипажа). Информация пока не официальная.
Напомним, появились фото и видео с места крушения Boeing 737. На месте крушения самолета после ликвидации пожара работают 22 бригады спасателей, однако в Службе спасения исключают наличие выживших.
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