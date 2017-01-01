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В Тегеране нашли "черный ящик" разбившегося самолета МАУ

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Спасители в Тегеране обнаружили "черный ящик" потерпевшего крушение украинского самолета.
Место крушения украинского авиалайнера
Место крушения украинского авиалайнера
t.me/breakingmash

В Тегеране на месте крушения пассажирского авиалайнера найден первый бортовой самописец. Об этом сообщает иранская телерадиовещательная корпорация IRIB

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“Черный ящик“ обнаружили иранские спасательные службы. Они передали его правоохранительным органам. Какой именно из двух самописцев обнаружен, речевой или регистрирующий параметры полета, пока не уточняется.

Пока названа лишь предварительная причина крушения авиалайнера – возгорание двигателя, однако иранские СМИ озвучивали версию, исходя из которой, самолет могли сбить из системы ПВО, перепутав его с американским военным самолетом.

Напомним, ранее крушение самолета МАУ: спасатели нашли рукописную записку студента.

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Теги: Украина, Иран, Крушение авиалайнера, Черный ящик
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