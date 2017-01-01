Авиакатастрофа МАУ: Зеленский поручил возбудить уголовное дело

Рябошапка возбудит уголовное дело касательно авиакатастрофы в Тегеране.

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело по факту крушения пассажирского лайнера МАУ в Иране.

Об этом президент написал на своем Телеграм-канале.

Также Зеленский анонсировал полную проверку всего гражданского флота.

Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота, - написал президент.

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Напомним, появилось видео падения лайнера МАУ в Тегеране. В сети появилось видео крушения украинского боинга.

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