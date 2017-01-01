В МАУ рассказали о техническом состоянии разбившегося самолета
Руководство авиакомпании отменяет все полеты в Иран на неопределенный срок. Об этом они заявили на брифинге.
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Также будет создан специальный орган, который займется расследованием причины крушения авиалайнера, в котором авиакомпания примет непосредственное участие.
Владимир Семенченко вице-президент по наземному обслуживанию сообщил, что на борту авиалайнера находилось 167 человек и 9 человек экипажа. Двое были гражданами Украины.
Также на борту самолета находились граждане Канады, Ирана, Германии Швеции и Афганистана.
Самолет 2016 года выпуска, был выпущен на заводе Boeng, и замечаний по его эксплуатации не было.
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Также отмечается, что ошибки экипажа были минимальны и это не может служить причиной авиакатастрофы.
6 января проводилось плановое техобслуживание, причин неисправностей самолета выявлено не было. Воздушное судно было исправно - говорят чиновники.
Напомним, ранее в Тегеране нашли “черный ящик“ разбившегося самолета МАУ.
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