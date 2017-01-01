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В МАУ рассказали о техническом состоянии разбившегося самолета

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Руководство авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) проводит срочный брифинг в международном аэропорту Борисполь в 10:00.
Игорь Сосновский вице-президент компании МАУ
Игорь Сосновский вице-президент компании МАУ
Скриншот

Руководство авиакомпании отменяет все полеты в Иран на неопределенный срок. Об этом они заявили на брифинге. 

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Также будет создан специальный орган, который займется  расследованием причины крушения авиалайнера, в котором авиакомпания примет непосредственное участие.

Владимир Семенченко вице-президент по наземному обслуживанию сообщил, что на борту авиалайнера находилось 167 человек и 9 человек экипажа. Двое были гражданами Украины.

Также на борту самолета находились граждане Канады, Ирана, Германии Швеции и Афганистана.

Самолет 2016 года выпуска, был выпущен на заводе Boeng, и замечаний по его эксплуатации не было. 

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Также отмечается, что ошибки экипажа были минимальны и это не может служить причиной  авиакатастрофы.

6 января проводилось плановое техобслуживание, причин неисправностей самолета выявлено не было. Воздушное судно было исправно - говорят чиновники.

Напомним, ранее в Тегеране нашли “черный ящик“ разбившегося самолета МАУ.

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Теги: Авиакатастрофа, Иран, Украина
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