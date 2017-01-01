“Рейс смерти”: президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших

Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

Президент Международных авиалиний Украины Евгений Дыхне заявил, что Boeing 737-800, который трагически разбился в Иране, был исправным. Более того, экипаж был одним из самых профессиональных.

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Об этом президент МАУ рассказал в ходе брифинга.

Сообщается, что президент украинской авиакомпании заплакал, когда объявлял родственникам пассажиров и членов экипажа, что их близких уже нет в живых.

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Также известно, что МАУ временно приостановляют полеты в Иран в связи с крушением пассажирского лайнера, на борту которого находилось 180 человек.

Напомним, Зеленский поручил возбудить уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Иране. Рябошапка возбудит уголовное дело касательно авиакатастрофы в Тегеране

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