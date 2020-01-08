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Авиакатастрофа МАУ: в Борисполь прибыли родители погибшего бортпроводника

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Родители погибшего в состоянии шока. С ними работают психологи.
Отец погибшего бортпроводника
Отец погибшего бортпроводника
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Родители одного из членов экипажа потерпевшего крушение в Тегеране самолета прибыли в аэропорт Борисполь. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Life Shot.

Отец погибшего бортпроводника рассказал, что о трагедии им сообщила дочка. Она позвонила утром и сообщила, что лайнер потерпел крушение в Тегеране. В авиакатастрофе никто не выжил. 

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Родители погибшего находятся в состоянии шока. На данный момент с ними работают психологи. 

Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

 

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Теги: МАУ, лайнер, катастрофа, родители бортпроводника
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