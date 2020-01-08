У Порошенко распространяют версию, что самолет сбили иранские ракеты
Партия “Европейская солидарность“ намекает, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог быть сбитым Ираном и предлагают “скорее узнать правду“. Об этом говорится на странице партии “ЕС“ в Facebook.
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Как заявил нардеп Владимир Арьев, в версию о технической неисправности самолета “мало верится“.
“Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно“, - пишет нардеп.
Так, у Порошенко активно подключились к кампании вокруг версии об “иранской ракете“, слухи о которой распространяют в сети.
Украина должна требовать от Ирана принять отечественных специалистов и привлечь ІСАО к расследованию трагедии, потому что в таких обстоятельствах мало верится в чисто технические причины. Если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять самые жесткие из возможных дипломатических мероприятий, - подытожил Арьев
Напомним, ранее в МАУ рассказали о техническом состоянии разбившегося самолета.
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У Порошенко РАСПРОСТРАНЯЮТ версию, что самолет сбили иранские ракеты. То есть, у него есть какая-то выгода от того, что он эту "версию" РАСПРОСТРАНЯЕТ.
а вообще то скотина
люди погибли а емуу блядву все политика в голове
А МОЖЕТ ЕМУ МЕТОДИЧКИ ОТ ХОЗЯЕВ ИЗ БЕЛОГО ДОМА ЗАРАНЕЕ ПОДВЕЗЛИ ?