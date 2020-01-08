У Порошенко распространяют версию, что самолет сбили иранские ракеты

В партии Петра Порошенко активно обсуждают версию, о том, что украинский самолет был сбит иранскими ракетами.

Партия “Европейская солидарность“ намекает, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог быть сбитым Ираном и предлагают “скорее узнать правду“. Об этом говорится на странице партии “ЕС“ в Facebook.

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Как заявил нардеп Владимир Арьев, в версию о технической неисправности самолета “мало верится“.

“Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно“, - пишет нардеп.

Так, у Порошенко активно подключились к кампании вокруг версии об “иранской ракете“, слухи о которой распространяют в сети.

Украина должна требовать от Ирана принять отечественных специалистов и привлечь ІСАО к расследованию трагедии, потому что в таких обстоятельствах мало верится в чисто технические причины. Если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять самые жесткие из возможных дипломатических мероприятий, - подытожил Арьев

Скриншот facebook.com/volodymyr.ariev

Напомним, ранее в МАУ рассказали о техническом состоянии разбившегося самолета.

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