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У Порошенко распространяют версию, что самолет сбили иранские ракеты

Комментариев: 13
В партии Петра Порошенко активно обсуждают версию, о том, что украинский самолет был сбит иранскими ракетами.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
EPA/UPG

Партия “Европейская солидарность“ намекает, что украинский самолет рейса PS752, который летел в Киев из Тегерана, мог быть сбитым Ираном и предлагают “скорее узнать правду“. Об этом говорится на странице партии “ЕС“ в Facebook

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Как заявил нардеп Владимир Арьев, в версию о технической неисправности самолета “мало верится“.

“Ужасная история с падением Boeing 737-800, особенно учитывая параллельный ракетный обстрел Ираном военной базы в США и закрытие американцами воздушного пространства над Ираном и Ираком, выглядит подозрительно“, - пишет нардеп.

Так, у Порошенко активно подключились к кампании вокруг версии об “иранской ракете“, слухи о которой распространяют в сети.

Украина должна требовать от Ирана принять отечественных специалистов и привлечь ІСАО к расследованию трагедии, потому что в таких обстоятельствах мало верится в чисто технические причины. Если Иран не пойдет навстречу, тогда нужно принять самые жесткие из возможных дипломатических мероприятий, - подытожил Арьев

Скриншот
Скриншот
facebook.com/volodymyr.ariev

Напомним, ранее в МАУ рассказали о техническом состоянии разбившегося самолета.

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Теги: Авиакатастрофа, Иран, Украина, Порошенко
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Комментариев (13)
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Тисс    08.01.2020, 12:36
Оценка:  +1
Тисс
Очень правильный заголовок:

У Порошенко РАСПРОСТРАНЯЮТ версию, что самолет сбили иранские ракеты. То есть, у него есть какая-то выгода от того, что он эту "версию" РАСПРОСТРАНЯЕТ.
fkrfyfan    08.01.2020, 12:30
Оценка:  0
fkrfyfan
Вечно пьяный хряк поросёнко уже с Сейшел нашёл виновных. Он ещё свинья за Боинг ответит
Woodbrother    08.01.2020, 12:26
Оценка:  +3
Woodbrother
Судя по фоткам и видео - самолет был сбит.
kapablankas    08.01.2020, 12:05
Оценка:  -4
kapablankas
сккоро Арьев завоет про Путина и Россию

а вообще то скотина

люди погибли а емуу блядву все политика в голове
Woodbrother    08.01.2020, 12:24
Оценка:  +3
Woodbrother
Лапоть рассейский, вам пора в чебурнет. Какое отношение вы имеете к этой катастрофе ?
VSHIVANKA    08.01.2020, 11:52
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ЭТОТ ВЕЧНО СИНИЙ АЛКОХРЯК И ПО МАЛАЗИЙСКОМУ БОИНГУ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВИНОВНЫХ НАШЁЛ .....
А МОЖЕТ ЕМУ МЕТОДИЧКИ ОТ ХОЗЯЕВ ИЗ БЕЛОГО ДОМА ЗАРАНЕЕ ПОДВЕЗЛИ ?
LifeStriker    08.01.2020, 11:56
Оценка:  -2
LifeStriker
Опять не похмелилось руссо-былота?
Pivkov3    08.01.2020, 11:48
Оценка:  -5
Pivkov3
Свидомый выпердыш -кспэрд, что то там прохрюкал...
dron29    08.01.2020, 11:47
Оценка:  -2
dron29
Если написать Арьев - то это скучно, а когда Порошенко - так у местных Зелебобиков и рашистов - тут же стояк))
LifeStriker    08.01.2020, 11:41
Оценка:  -4
LifeStriker
Зачем Ирану сбивать наш самолет? Похоже на подставу какуето со стороны США как ответ атак Ирана на их базы...
dukeOd    08.01.2020, 11:41
Оценка:  -5
dukeOd
Свинья плавно перешла в год крысы..в котором ей тоже комфортно
Korotkih    08.01.2020, 11:46
Оценка:  -2
Korotkih
Придурок, люди погибли
dukeOd    08.01.2020, 11:52
Оценка:  +2
dukeOd
Тем более..эта тварь могла бы не хрюкать и не пиариться со своими никому ненужными версиями..он больше никто..для этого есть официальные власти
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