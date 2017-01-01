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В Одессе мужчина в балаклаве "заминировал" аэропорт, мэрию и СБУ

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Правоохранители эвакуировали людей из терминала аэропорта, однако взрывчатки обнаружено не было.
Правоохранители искали взрывчатку в аэропорту Одессы
Правоохранители искали взрывчатку в аэропорту Одессы
Пресс-служба полиции

Утром 8 января неизвестный мужчина заехал на территорию аэропорта Одессы и сбил шлагбаум. Позже он ворвался в терминал с криками, что аэропорт заминирован. Об этом сообщил бывший советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. 

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"Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался к терминалу, в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" выкрикивая, что аэропорт заминирован", - написал Форостяк.

Мужчину задержали правоохранители.

В пресс-службе полиции рассказали, что в 7.40 утра получили одновременный сигнал о "минировании" аэропорта, здания горсовета и СБУ. 

На данный момент аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.

Напомним, Пьяный мужчина "заминировал" полтавский вокзал.

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Теги: Одесса, СБУ, аэропорт, минирование
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