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“Сам летал этим рейсом”: Жан Беленюк прокомментировал трагедию в Иране

Комментариев: 2
Знаменитый спортсмен и нардеп отреагировал на авиакатастрофу.
Жан Беленюк
Жан Беленюк
facebook.com/beleniuk

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Известный спортсмен и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк оперативно прокомментировал авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране, где погибло, по предварительным данным, 180 человек.

Об этом Беленюк написал на своей странице в Facebook.

Нардеп и спортсмен выразил свои соболезнования родным и близким погибших в страшной авиакатастрофе с участием самолета МАУ. Он также отметил, что сам неоднократно летал в Иран рейсом PS752 МАУ.

Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое ее мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших! - написал Беленюк.

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Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

 

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Теги: МАУ, авиакатастрофа, Беленюк
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Комментариев (2)
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Woodbrother    08.01.2020, 12:28
Оценка:  +5
Woodbrother
Самый главный Ыксперд из слуг коломойского уже высказался.
Колишній-східняк    08.01.2020, 12:11
Оценка:  +8
Колишній-східняк
То, что творится сейчас вокруг Ирана и то, что эта трагедия случилась именно сейчас и именно там, наводит на мысль, что это не авария, а именно теракт...
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