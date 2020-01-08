“Сам летал этим рейсом”: Жан Беленюк прокомментировал трагедию в Иране
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Известный спортсмен и народный депутат от “Слуги народа” Жан Беленюк оперативно прокомментировал авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране, где погибло, по предварительным данным, 180 человек.
Об этом Беленюк написал на своей странице в Facebook.
Нардеп и спортсмен выразил свои соболезнования родным и близким погибших в страшной авиакатастрофе с участием самолета МАУ. Он также отметил, что сам неоднократно летал в Иран рейсом PS752 МАУ.
Учитывая, что сам летал в Тегеран и обратно рейсом PS752 МАУ, понимаю, насколько хрупка и непредсказуема человеческая жизнь! Цените каждое ее мгновение! Берегите себя! Искренние соболезнования родным и близким погибших! - написал Беленюк.
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Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.
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