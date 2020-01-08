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Яременко не рекомендует украинцам посещать Иран, Ирак и Сирию

Комментариев: 5
Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию.
Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко
Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко
facebook.com/ukrop

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко порекомендовал украинцам не ездить в Иран, Ирак и Сирию в ближайшие два-три месяца. Об этом он написал на своей странице в Facebook

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Также нардеп рекомендует тем, кто живет или будет находиться в этом регионе и соседних государствах, он рекомендовал установить контакт с украинскими консулами и составить индивидуальный план эвакуации на случай каких-либо неприятных неожиданностей.

Яременко также не рекомендует украинскому бизнесу заключать сейчас новые контракты с компаниями из Ирана, а тем, кто такие контракты имеет, составить план по минимизации финансовых потерь.

И все, кто живут или имеют интересы в этом регионе, должны следить за новостями. К сожалению, эти новости будут, - подытожил Яременко.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/bohdan.yaremenko

Напомним, ранее авиакатастрофа МАУ: в Борисполь прибыли родители погибшего бортпроводника.

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Теги: Яременко, Иран, Ирак, Сирия, Украина
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Комментариев (5)
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IrenaSH    08.01.2020, 12:34
Оценка:  +1
IrenaSH
А как обстоят дела на любовном фронте? Вот что волнует страну!
zadneprohodchik    08.01.2020, 12:21
Оценка:  0
zadneprohodchik
шалавы есть недорогие без анала
LifeStriker    08.01.2020, 12:20
Оценка:  0
LifeStriker
А каких проституток рекомендует украинцам Яременко?
Путин-Xyйло    08.01.2020, 12:15
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Извращенец "рекомендует"
korvin_ral    08.01.2020, 12:21
Оценка:  0
korvin_ral
Почему это он извращенец ?
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