Яременко не рекомендует украинцам посещать Иран, Ирак и Сирию

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию.

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко порекомендовал украинцам не ездить в Иран, Ирак и Сирию в ближайшие два-три месяца. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Также нардеп рекомендует тем, кто живет или будет находиться в этом регионе и соседних государствах, он рекомендовал установить контакт с украинскими консулами и составить индивидуальный план эвакуации на случай каких-либо неприятных неожиданностей.

Яременко также не рекомендует украинскому бизнесу заключать сейчас новые контракты с компаниями из Ирана, а тем, кто такие контракты имеет, составить план по минимизации финансовых потерь.

И все, кто живут или имеют интересы в этом регионе, должны следить за новостями. К сожалению, эти новости будут, - подытожил Яременко.

Скриншот facebook.com/bohdan.yaremenko

Напомним, ранее авиакатастрофа МАУ: в Борисполь прибыли родители погибшего бортпроводника.

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