Пилот разбившегося самолета МАУ не сообщал об ошибке, - СМИ
Пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который потерпел крушение в Тегеране (Иран), не сообщал об ошибке.
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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные СМИ Ирана.
Сообщается, что пилот украинского боинга не сообщал о чрезвычайно ситуации.
Иранские СМИ цитируют местных авиационных чиновников, которые говорят, что пилот не объявил чрезвычайную ситуацию, - пишет агентство.
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Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.
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