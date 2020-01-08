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Пилот разбившегося самолета МАУ не сообщал об ошибке, - СМИ

Комментариев: 2
Пилот не выходил на связь с диспетчером с целью сообщения об ошибке.
Фото с места крушения
Фото с места крушения
Обозреватель

Пилот самолета Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который потерпел крушение в Тегеране (Иран), не сообщал об ошибке.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные СМИ Ирана.

Сообщается, что пилот украинского боинга не сообщал о чрезвычайно ситуации.

Иранские СМИ цитируют местных авиационных чиновников, которые говорят, что пилот не объявил чрезвычайную ситуацию, - пишет агентство.

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Напомним, президент МАУ заплакал, выступая перед родственниками погибших. Авиакомпания прокомментировала новость о крушении самолета в Тегеране.

 

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Теги: МАУ, самолет, крушение самолета, Иран
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Комментариев (2)
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Потому_что    08.01.2020, 12:16
Оценка:  +2
Потому_что
таки сбили?
Izvestnaya    08.01.2020, 12:31
Оценка:  +2
Izvestnaya
таки так.
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