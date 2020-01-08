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Украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс

Комментариев: 2
Мужчина решил задержаться в Иране еще на день и не сел на погибший самолет.
Украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс

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Украинский политолог, приехавший в Иран на конференцию, рассказал, как чудом выжил, не сев на разбившийся в Тегеране самолет МАУ. Свою историю Андрей Бузаров опубликовал в Фейсбуке.

По словам украинца, изначально он должен был лететь в Киев именно рейсом 8 января, но решил перенести отлет домой на 9 января.

Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 так как не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы улететь бортом МАУ, – поделился он.

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Правда, все рейсы украинской авиакомпании, включая завтрашний, на который Андрей Бузаров взял билет, теперь отменены.

Напомним, сегодня ночью в Тегеране разбился самолет МАУ, летевший в Киев. СМИ сообщают, что пилот не выходил на связь с диспетчером с целью сообщения об ошибке.

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Теги: Иран, Тегеран, МАУ, самолет, авиакатастрофа
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Комментариев (3)
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Via_doloгosa    08.01.2020, 12:38
Оценка:  0
Via_doloгosa
если верить фильмам "пункт назначения" судьбу не наипать(
Lyonya-Space    08.01.2020, 12:30
Оценка:  +1
Lyonya-Space
"... не сел НА ПОГИБШИЙ самолет."
Писуны, вы хоть о чём то думаете, когда пишете? Может: ".... В РАЗБИВШИЙСЯ..."?
Рики    08.01.2020, 12:30
Оценка:  +2
Рики
Счастливчик ! Долгих лет жизни !
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