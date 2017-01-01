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Миллиарды зарплаты: На Буковине появился учитель-миллиардер

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Учитель сельской школы заработал миллиарды.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
rt.com

Учитель школы в селе Ракитное Черновицкой области Леонид Цуркан заработал на своей должности почти 2,4 миллиарда гривен зарплаты в 2018 году.

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Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Отметим, что, помимо должности школьного учителя сельской школы, Леонид Цукан является депутатом Рокитнянского сельского совета.

Учитель-миллиардер задекларировал 2 390 004 093 гривен в качестве заработной платы по основному месту работы, то есть на должности школьного учителя. 

Декларация за 2018 год
Декларация за 2018 год
скриншот

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Отметим, что соответствующие доходы у мужчины выросли за один год.  В декларации за 2017 год педагог указал доход 117 тысяч гривен, а за 2016 год Цуркан - 71 тысячу гривен.

Декларация за 2017 год
Декларация за 2017 год
скриншот

Декларация за 2016 год
Декларация за 2016 год
скриншот

К слову, педагог-миллиардер не обладает недвижимостью, не имеет транспортных средств, ценных бумаг и не является бенефициаром юридических лиц.

Напомним, в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками. После жалоб родителей женщина решила уволиться, даже не попытавшись оправдаться.

 

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Теги: декларация, учитель, скандал, миллиардер
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