Миллиарды зарплаты: На Буковине появился учитель-миллиардер
Учитель школы в селе Ракитное Черновицкой области Леонид Цуркан заработал на своей должности почти 2,4 миллиарда гривен зарплаты в 2018 году.
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Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.
Отметим, что, помимо должности школьного учителя сельской школы, Леонид Цукан является депутатом Рокитнянского сельского совета.
Учитель-миллиардер задекларировал 2 390 004 093 гривен в качестве заработной платы по основному месту работы, то есть на должности школьного учителя.
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Отметим, что соответствующие доходы у мужчины выросли за один год. В декларации за 2017 год педагог указал доход 117 тысяч гривен, а за 2016 год Цуркан - 71 тысячу гривен.
К слову, педагог-миллиардер не обладает недвижимостью, не имеет транспортных средств, ценных бумаг и не является бенефициаром юридических лиц.
Напомним, в Черновцах учительница издевалась над первоклассниками. После жалоб родителей женщина решила уволиться, даже не попытавшись оправдаться.
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