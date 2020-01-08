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Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой в Иране

Комментариев: 8
Российский лидер направил в Киев телеграмму с соболезнованиями.
Путин выразил соболезнования Зеленскому и родным погибших
Путин выразил соболезнования Зеленскому и родным погибших
depositphotos.com

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи в авиакатастрофой в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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Теги: МАУ, авиакатастрофа, Иран, Тегеран, Путин, Россия
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Комментариев (9)
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Woodbrother    08.01.2020, 13:49
Оценка:  +5
Woodbrother
Цинизм 80 уровня. Кремлевские скоты на оккупированных территориях убивают наших людей и тут же соболезнуют. Так могут поступать только нелюди и выродки.
Shurat77    08.01.2020, 13:37
Оценка:  -1
Shurat77
С Россией и Беларусью надо делать единое єкономическое пространство, єто наше будущее, а не єуропеская ересь.
Goga19041984    08.01.2020, 13:35
Оценка:  -5
Goga19041984
Путин человек хороший, уважаю его, очень культурный, умный я бы сказал великий русский человек, Путин велик. Педро в коричневой жиже.
speakerbot    08.01.2020, 13:40
Оценка:  +1
speakerbot
как правитель и политический игрок бесспорно . как правитель и игрок по отношению к другим странам то ПУТИН_Х,,О тададададаааааа
Ira0956    08.01.2020, 13:26
Оценка:  -6
Ira0956
Укро-скоты, вы даже соболезнование принять не можете. Твари хохляцкие.
LifeStriker    08.01.2020, 13:24
Оценка:  +3
LifeStriker
Тоесть когда русские пушки с территории россии обстреливали Украину а русские заблудившиеся солдаты убивают украинцев соболезнования не нужны а тут вдруг на тебе ) Вот скотина
speakerbot    08.01.2020, 13:42
Оценка:  -1
speakerbot
это было при порохе которому нужна была война чтобы пиз..ь деньги на укроборонпроме. а сейчас какбы люди как мин у власти которые не хотят жертв и полит игр вот и происходят полит подлизывания
Woodbrother    08.01.2020, 13:52
Оценка:  +5
Woodbrother
speakerbot - Бред не надоело постить ? На россия напала на нашу страну в корнце февраля 2014 г., а Порошенко стал презилентом в конце мая 2014 г.Первые ракетные обстрелы наших городов на россия провела в начале марта 2014г., когда президент у нас был И.О.
Путин-Xyйло    08.01.2020, 13:00
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Xyйло - двуличный ублюдок!
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