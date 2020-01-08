Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой в Иране

Российский лидер направил в Киев телеграмму с соболезнованиями.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи в авиакатастрофой в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолета под Тегераном, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

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