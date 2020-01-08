Два человека не сели на разбившийся в Иране самолет – СНБО

На рейс были зарегистрированы 169 пассажиров, но сели в самолет только 167.

Читай также: Украина и Иран решают, как обеспечить безопасность перевозки тел погибших

На рейс Международных авиалиний Украины, который сегодня утром потерпел крушение в Иране, не сели 2 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, на рейс зарегистрировались 169 человек, но в самолете оказалось на два человека меньше.

Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана, - рассказал он.

Читай также: Пилот разбившегося самолета МАУ не сообщал об ошибке

Он отметил, что имена людей, которые не сели в самолет, имеются в распоряжении СНБО. Они не являются гражданами Украины.

Брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и главы СНБО Алексея Данилова. Комментарий о числе пассажиров с 10:45.

Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.