Два человека не сели на разбившийся в Иране самолет – СНБО
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На рейс Международных авиалиний Украины, который сегодня утром потерпел крушение в Иране, не сели 2 человека. Об этом сегодня на брифинге сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, на рейс зарегистрировались 169 человек, но в самолете оказалось на два человека меньше.
Обращаю внимание, что на рейс сели 167 граждан. Двое граждан не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана, - рассказал он.
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Он отметил, что имена людей, которые не сели в самолет, имеются в распоряжении СНБО. Они не являются гражданами Украины.
Брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и главы СНБО Алексея Данилова. Комментарий о числе пассажиров с 10:45.
Напомним, сегодня рано утром самолет рейса Тегеран-Киев разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Украинец чудом выжил, поменяв билет на разбившийся в Иране рейс.
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