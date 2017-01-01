Авиакатастрофа в Иране: В ГПУ отреагировали на поручение Зеленского

Подчиненные Рябошапки возбудили уголовное дело.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского лайнера в небе над Ираном по поручению президента Владимира Зеленского.

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Об этом сказано на Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что подчиненные Рябошапки начали досудебное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, который летел рейсом PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы. Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), - сообщили в Офисе генпрокурора.

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К слову, статья, по которой начато расследование, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой в Иране. Российский лидер направил в Киев телеграмму с соболезнованиями.

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