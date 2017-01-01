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Под посольство Ирана в Киеве принесли цветы в память о Сулеймани

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"Украинские традиционалисты" принесли цветы в память о Сулеймани под посольство Ирана.
Под посольство Ирана принесли цветы в честь Сулеймани
Под посольство Ирана принесли цветы в честь Сулеймани
strana.ua

8 января под посольство Ирана в Киеве принесли букет гвоздик в траурной ленте. Цветы оставили в память об иранском генерале Касем Сулеймани.  Об этом сообщает Страна.

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Рядом с цветами была оставлена записка на английском языке.

"Подарок Касему Сулеймани 1957 - от украинских консерваторов. Ваша жизнь - война против глобализма. Вы стояли за своих людей. Слава Касему Сулеймани! От украинских традиционалистов", - написали в записке.

Напомним, в Иране похоронили генерала Сулеймани.

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Теги: Сулеймани, посольство, Иран, Киев, традиционалисты
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