Под посольство Ирана в Киеве принесли цветы в память о Сулеймани

"Украинские традиционалисты" принесли цветы в память о Сулеймани под посольство Ирана.

8 января под посольство Ирана в Киеве принесли букет гвоздик в траурной ленте. Цветы оставили в память об иранском генерале Касем Сулеймани. Об этом сообщает Страна.

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Рядом с цветами была оставлена записка на английском языке.

"Подарок Касему Сулеймани 1957 - от украинских консерваторов. Ваша жизнь - война против глобализма. Вы стояли за своих людей. Слава Касему Сулеймани! От украинских традиционалистов", - написали в записке.

Напомним, в Иране похоронили генерала Сулеймани.

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