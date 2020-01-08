"Работа, я тебя люблю": погибшая бортпроводница МАУ оставила трогательный пост
В катастрофе авиалайнера Boeing 737 компании МАУ, который разбился в Тегеране, погибли все 9 членов экипажа воздушного судна, среди них была и молодая бортпроводница Валерия Овчарук.
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“Работа, я тебя люблю“, – так бортпроводница подписала свой последний снимок в Instagram две недели назад.
Из страничек девушки в соцсетях, известно, что сама она родом из Луганска, однако последнее время проживала в Киеве.
На странице Instagram погибшая бортпроводница публиковала много снимков из разных стран мира, таких как Таиланд, Грузия, США, Канада, Индия, Италия, Китай.
Напомним, ранее авиакатастрофа в Иране: В ГПУ отреагировали на поручение Зеленского.
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