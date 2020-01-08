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"Работа, я тебя люблю": погибшая бортпроводница МАУ оставила трогательный пост

Комментариев: 1
В сети появился трогательный пост погибшей бортпроводницы МАУ, чей самолет потерпел крушение в Иране.
Бортпроводница Валерия Овчарук
Бортпроводница Валерия Овчарук
instagram\Валерия Овчарук

В катастрофе авиалайнера Boeing 737 компании МАУ, который разбился в Тегеране, погибли все 9 членов экипажа воздушного судна, среди них была и молодая бортпроводница Валерия Овчарук. 

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“Работа, я тебя люблю“, – так бортпроводница подписала свой последний снимок в Instagram две недели назад.

Скриншот
Скриншот
instagram\Валерия Овчарук

Из страничек девушки в соцсетях, известно, что сама она родом из Луганска, однако последнее время проживала в Киеве.

На странице Instagram погибшая бортпроводница публиковала много снимков из разных стран мира, таких как Таиланд, Грузия, США, Канада, Индия, Италия, Китай.

Напомним, ранее авиакатастрофа в Иране: В ГПУ отреагировали на поручение Зеленского.

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Теги: Авиакатастрофа, Иран, Боинг, Соцсети
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Комментариев (1)
Kostos    08.01.2020, 14:44
Оценка:  +13
Kostos
Такая молодая и красивая. Соболезнования родителям.
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