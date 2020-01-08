“Еще рукой помахал”: в Иране разбился 34-летний стюард МАУ

Мать рассказала о своем сыне, который разбился в небе над Ираном.

В результате крушения украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иране погиб стюард Игорь Матков. Мужчине было 34 года.

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Об этом сообщает Обозреватель, журналист которого пообщался с родителями погибшего мужчины.

Родитель погибшего стюарда рассказали, что о трагедии им сообщила дочка с Америки. По состоянию на 9:00 утра им никакой информации не предоставили.

Мать погибшего со слезами на глазах рассказала, что ее сын много лет работал в МАУ. Он очень любил свою работу и перед смертельным для него рейсом попрощался с родными.

Ему 34 года. У него не было семьи, мы с отцом его семья. Мы вчера с ним вечером попрощались. Нам еще рукой помахал. Рейс туда был вечерний, а утром назад. Говорит, я мама утром буду. И в 6 утра дочка звонит с Америки и спрашивает, на каком рейсе Игорь полетел? Я говорю в Тегеран. Она говорит: "Украинские авиалинии там разбились". Мы никуда не можем дозвониться. Поэтому приехали с Козельця сюда, - сказала мать погибшего Игоря.

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Мама стюарда вспомнила, что ее сын заканчивал факультет иностранных языков, а перед тем учился в Кировоградском летном училище. А в МАУ проработал 10 лет.

Напомним, в Борисполь прибыли родители погибшего бортпроводника. Родители погибшего в состоянии шока. С ними работают психологи.

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