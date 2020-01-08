Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Слуга народа призвал поддержать США в конфликте с Ираном

Комментариев: 6
США – стратегический союзник Украины, которому нужна поддержка, а не призывы к деэскалации.
Богдан Яременко
Богдан Яременко
Фейсбук Богдана Яременко

Читай также: Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт

Украина должна выразить четкую поддержку США в их конфликте с Ираном. Такое мнение высказал народный депутат от “Слуги народа“, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Богдан Яременко.

По его словам, в настоящий момент отношения с США являются для Украины важнейшей внешнеполитической ценностью.

Ни одна другая страна не дает нам столь важную и объемную помощь в войне и для развития и усиления собственной обороны. И это не только сотни миллионов долларов США (а суммарно – миллиарды), но и важный политический и психологический месседж, который сдерживает оппонентов и поощряет друзей, - отметил нардеп.

Читай также: Израиль не будет втянут в конфликт между США и Ираном - Нетаньяху

Яременко подчеркнул, что Украина не может рассчитывать больше ни на одну другую державу мира в вопросах сдерживания российской агрессии.

Никто не призывает и США не просит бежать и что-то по этому поводу делать (тем более в военном плане), но политически мы однозначно быть на стороне Соединенных Штатов, - написал у себя в Фейсбук парламентарий.

Читай также: Иран применил баллистические ракеты - Пентагон

Яременко подчеркнул, что нападение на военную инфраструктуру США – это акт войны и агрессии. И Соединенные Штаты должны быть четко проинформированы о том, что в Украине эти события воспринимают события именно так.

Нет никаких “сторон“, которые должны воздержаться от эскалации. Есть дружественное государство, против которого совершен акт агрессии, - резюмировал нардеп.

Напомним, после того, как США ликвидировали иранского генерала Сулеймани, Иран инициировал серию атак на военные объекты США в Ираке. В то же время МИД Украины выразил “обеспокоенность“ по поводу этого конфликта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Иран, США, Сулеймани, Ирак, Яременко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
ParisMA    08.01.2020, 15:19
Оценка:  0
ParisMA
эта Чубака шлюх без презика е/бёт? Если б небыло Америки в Украине - НЕ БЫЛО БЫ ВОЙНЫ! Там где Америка - там ВОЙНА! И не Америка нам помогает воевать, она устроила этот конфликт с РФ,

Чепушило ты свиномордое!
Letohradek    08.01.2020, 15:38
Оценка:  +4
Letohradek
Бараняка тупая, там где расия там всегда кровь, смерть, разруха! Примеры: Нагорный Карабах, Грузия, Приднестровье, Донбасс! А если бы США нам не помогали воевать с кровожадными кремлевцами, флаги рф развивались бы по всей Украине.
Letohradek    08.01.2020, 15:38
Оценка:  +4
Letohradek
И еще тебе, барану, напоминание, там где помогает США, там - Южная Корея, так где мавзолей - Северная!
nelci    08.01.2020, 14:59
Оценка:  -3
nelci
НЕ тот ли это сексуально озабоченное, что вызывает проституток прямо в раду?
Если не тот мильпардон, если тот почему он еще о чем то вякает?
Graddfeydd    08.01.2020, 14:55
Оценка:  +5
Graddfeydd
Десантировать в Тегеране Яременко, Остапенко, Киву и Ляшка, чтобы они там всех перетрахали...
Гноблю_Рашыстов    08.01.2020, 14:32
Оценка:  +5
Гноблю_Рашыстов
Разхрюкался... Если и вправду Сбили самолет и тем самым убили наших граждан. Тогда нужно наказать виновных...
А вот как это другой вопрос...
А призывать помочь в Войне? У нас до сегодня причин воевать не было... Да и сегодня причина спорная...

США точно будут "утюжить" Иран...
Снова Война...
Letohradek    08.01.2020, 15:44
Оценка:  0
Letohradek
Иран в 70х годах, была цивилизованная страна, и после захвата исламистами, все пошло на перекосяк. Откат в средние века! Пора возвращать в цивилизованный мир эту страну. США это смогут сделать!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь