Слуга народа призвал поддержать США в конфликте с Ираном

США – стратегический союзник Украины, которому нужна поддержка, а не призывы к деэскалации.

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Украина должна выразить четкую поддержку США в их конфликте с Ираном. Такое мнение высказал народный депутат от “Слуги народа“, глава Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Богдан Яременко.

По его словам, в настоящий момент отношения с США являются для Украины важнейшей внешнеполитической ценностью.

Ни одна другая страна не дает нам столь важную и объемную помощь в войне и для развития и усиления собственной обороны. И это не только сотни миллионов долларов США (а суммарно – миллиарды), но и важный политический и психологический месседж, который сдерживает оппонентов и поощряет друзей, - отметил нардеп.

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Яременко подчеркнул, что Украина не может рассчитывать больше ни на одну другую державу мира в вопросах сдерживания российской агрессии.

Никто не призывает и США не просит бежать и что-то по этому поводу делать (тем более в военном плане), но политически мы однозначно быть на стороне Соединенных Штатов, - написал у себя в Фейсбук парламентарий.

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Яременко подчеркнул, что нападение на военную инфраструктуру США – это акт войны и агрессии. И Соединенные Штаты должны быть четко проинформированы о том, что в Украине эти события воспринимают события именно так.

Нет никаких “сторон“, которые должны воздержаться от эскалации. Есть дружественное государство, против которого совершен акт агрессии, - резюмировал нардеп.

Напомним, после того, как США ликвидировали иранского генерала Сулеймани, Иран инициировал серию атак на военные объекты США в Ираке. В то же время МИД Украины выразил “обеспокоенность“ по поводу этого конфликта.

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