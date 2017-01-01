"Встречать некого": Муж узнал о смерти жены в аэропорту Борисполь

Мужчина встречал жену и не знал о том, что самолет МАУ уже разбился.

В аэропорту Борисполь два человека встречали родственников, не зная о крушении самолета Boeing 737 сразу после вылета из Тегерана. Об этом сообщает журналист Владимир Рунец в Facebook.

Люди узнали о смерти родственников прямо в аэропорту от журналистов.

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“Рейс из Тегерана встречали два человека. На табло еще светилось “в пути“, и они стояли и ждали, не понимая, чего приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире“, – отметил он.

Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. Спасатели исключили наличие выживших в авиакатастрофе.

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