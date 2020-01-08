Сивохо назвал УПЦ посредником в урегулировании конфликта на Донбассе
Советник секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Сергей Сивохо сказал, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо использовать УПЦ в качестве посредника в переговорах. Об этом он заявил в интервью каналу 112 Украина.
Читай также: Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой в Иране
“Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по обе стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником“, - заявил Сивохо.
Также он отметил, что наступление мира на Донбассе возможно лишь тогда, когда “молчат те, кто раньше разжигал войну“.
Напомним, ранее “ЛНР“ вывела из мест хранения десятки танков, гаубиц и “Градов“ – ОБСЕ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
И, глядя вниз, промолвил кисло:
Чем больше узнаю попов –
Тем больше склонен к атеизму.