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Сивохо назвал УПЦ посредником в урегулировании конфликта на Донбассе

Комментариев: 3
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал Украинскую православную церковь посредником в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо
facebook.com/sivokho

Советник секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Сергей Сивохо сказал, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо использовать УПЦ в качестве посредника в переговорах. Об этом он заявил в интервью каналу 112 Украина

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“Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по обе стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником“, - заявил Сивохо.

Также он отметил, что наступление мира на Донбассе возможно лишь тогда, когда “молчат те, кто раньше разжигал войну“.

Напомним, ранее “ЛНР“ вывела из мест хранения десятки танков, гаубиц и “Градов“ – ОБСЕ

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, Война, СНБО
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Комментариев (3)
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Goga19041984    08.01.2020, 15:38
Оценка:  -6
Goga19041984
наконец то адекватный человек
Из_бана    08.01.2020, 14:57
Оценка:  +8
Из_бана
Бог свесил ноги с облаков
И, глядя вниз, промолвил кисло:
Чем больше узнаю попов –
Тем больше склонен к атеизму.
LifeStriker    08.01.2020, 14:55
Оценка:  +10
LifeStriker
Понабирали клоунов ... Слов нет
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