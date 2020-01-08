Сивохо назвал УПЦ посредником в урегулировании конфликта на Донбассе

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал Украинскую православную церковь посредником в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Советник секретаря Совета Национальной Безопасности и Обороны Сергей Сивохо сказал, что для урегулирования конфликта на Донбассе необходимо использовать УПЦ в качестве посредника в переговорах. Об этом он заявил в интервью каналу 112 Украина.

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“Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по обе стороны конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. Церковь может выступить посредником“, - заявил Сивохо.

Также он отметил, что наступление мира на Донбассе возможно лишь тогда, когда “молчат те, кто раньше разжигал войну“.

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