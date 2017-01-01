Президент Венгрии выразил соболезнование в связи с крушением самолета МАУ

Коллега обратился к Зеленскому со словами сочувствия.

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Президент Венгрии Янош Адер отправил телеграмму Президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолета в Тегеране (Иран).

Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Я был глубоко шокирован и опечален известием о том, что рано утром 8 января 2020 года возле Тегерана потерпел крушение самолет украинской авиакомпании, в результате которой погибли все пассажиры и члены экипажа. В эти тяжелые времена скорби от имени народа Венгрии и от себя лично выражаю искренние соболезнования близким жертв и разделяю их чувства, - написал Адер в телеграмме Зеленскому.

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Напомним, Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой в Иране. Российский лидер направил в Киев телеграмму с соболезнованиями.

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