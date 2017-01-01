Под Одессой мужчина с топором взял в заложники сестру с тремя детьми
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21-летний житель Овидиопольского района Одесской области закрыл в доме и не выпускал сестру с тремя малолетними детьми. Прибывшим на место полицейским агрессивно настроенный мужчина угрожал топором и ножом, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Первыми по вызову прибыли сотрудники территориального отдела полиции. На требование открыть дверь и выпустить женщину с детьми, вооруженный топором и ножом злоумышленник закрылся в доме и начал угрожать расправой полицейским, - говорится в сообщении.
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Чтобы не допустить обострения ситуации и избежать возможных человеческих жертв, на помощь заложникам пришли бойцы батальона полиции особого назначения. Благодаря их действиям женщина с детьми были освобождены, а их агрессивный родственник – задержан.
Как выяснилось, причиной такого поведения мужчины стала обида на сестру, которая не пускала его переночевать после ссоры с матерью.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту угрозы работникам правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Напомним, в Киеве насильник с ножом напал на 19-летнюю девушку. Потерпевшей удалось вырваться и позвать помощь; сейчас она в больнице, а нападавший – в розыске.
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