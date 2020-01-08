Гончарук объяснил, почему полеты над Ираном не были запрещены
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на вопрос журналистов о том, почему рейсы из Ирана не были отменены правительством заранее. Дело в том, что в данной стране сохранялась напряженная ситуация.
Алексей Гончарук рассказал детали во время брифинга.
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По словам премьера, ситуация развивалась стремительно. При этом обязательно будет проведена проверка, которая покажет должны ли были украинские чиновники отреагировать.
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“Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут“ - отметил он.
Правительство Украины приняло решение о запрете полетов над территорией Ирана.
Сейчас, в результате произошедшего мы приняли решение, что до выяснения обстоятельств, того, что на самом деле там произошло, украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана - подчеркнул Гончарук
Ранее сообщалось о том, что самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился в среду, 8 января. В результате погибли 167 пассажиров. Два зарегистрированных пассажира выжили. Они опоздали на самолет.
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