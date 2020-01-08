Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук объяснил, почему полеты над Ираном не были запрещены

Комментариев: 2
По словам премьер-министра, данный вопрос был делом "нескольких часов".
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на вопрос журналистов о том, почему рейсы из Ирана не были отменены правительством заранее. Дело в том, что в данной стране сохранялась напряженная ситуация.

Алексей Гончарук рассказал детали во время брифинга. 

Читай также: “Встречать некого“: Муж узнал о смерти жены в аэропорту Борисполь

По словам премьера, ситуация развивалась стремительно. При этом обязательно будет проведена проверка, которая покажет должны ли были украинские чиновники отреагировать. 

Читай также: “Работа, я тебя люблю“: погибшая бортпроводница МАУ оставила трогательный пост

 “Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут“ - отметил он.

Правительство Украины приняло решение о запрете полетов над территорией Ирана. 

Сейчас, в результате произошедшего мы приняли решение, что до выяснения обстоятельств, того, что на самом деле там произошло, украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана - подчеркнул Гончарук

Ранее сообщалось о том, что самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился в среду, 8 января. В результате погибли 167 пассажиров. Два зарегистрированных пассажира выжили. Они опоздали на самолет. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Алексей Гончарук, рейс PS 752, крушение МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    08.01.2020, 15:24
Оценка:  +2
Letohradek
власть охрыпшей крысы наживается на крови!
korvin_ral    08.01.2020, 15:38
Оценка:  0
korvin_ral
чего ??? ох боты, вы хотя бы комменты по теме пишите.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь