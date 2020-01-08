Гончарук объяснил, почему полеты над Ираном не были запрещены

По словам премьер-министра, данный вопрос был делом "нескольких часов".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ответил на вопрос журналистов о том, почему рейсы из Ирана не были отменены правительством заранее. Дело в том, что в данной стране сохранялась напряженная ситуация.

Алексей Гончарук рассказал детали во время брифинга.

Читай также: “Встречать некого“: Муж узнал о смерти жены в аэропорту Борисполь

По словам премьера, ситуация развивалась стремительно. При этом обязательно будет проведена проверка, которая покажет должны ли были украинские чиновники отреагировать.

Читай также: “Работа, я тебя люблю“: погибшая бортпроводница МАУ оставила трогательный пост

“Те события, о которых вы сейчас говорите, разворачивались буквально вчера, ночью, сегодня. То есть это вопрос часов. По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут“ - отметил он.

Правительство Украины приняло решение о запрете полетов над территорией Ирана.

Сейчас, в результате произошедшего мы приняли решение, что до выяснения обстоятельств, того, что на самом деле там произошло, украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана - подчеркнул Гончарук

Ранее сообщалось о том, что самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился в среду, 8 января. В результате погибли 167 пассажиров. Два зарегистрированных пассажира выжили. Они опоздали на самолет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.