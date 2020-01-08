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На Закарпатье мужчина облил иностранца бензином и поджег его

Комментариев: 1
Инцидент случился возле бара.
Мужчина в больнице
Мужчина в больнице
zk.npu.gov.ua

Сегодня ночью в селе Долгое Иршавского района Закарпатской области 23-летний мужчина во время конфликта в баре облил своего оппонента, иностранного гражданина, бензином и поджег.

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Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Закарпатской области.

Выяснилось, что пострадавшим оказался 25-летний гражданин Латвии. Мужчина гостил у своих родственников. Сейчас он госпитализирован реанимационное отделение с ожогами обеих рук, туловища, лица и дыхательных путей.

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Причины инцидента пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство. Поджигатель задержан.

Напомним, в Одессе семья лишилась двух авто из-за поджога. В результате возгорания во дворе жилого дома были повреждены два автомобиля марки KIA Ceed.

 

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Теги: поджег, гражданин Латвии, инцидент
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Комментариев (1)
SEMPENTY    08.01.2020, 15:32
Оценка:  -1
SEMPENTY
У галицая совсем мозгов нет... Латвия этого не простит, в лучшем случае сядет лет на 15.
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