На Закарпатье мужчина облил иностранца бензином и поджег его
Сегодня ночью в селе Долгое Иршавского района Закарпатской области 23-летний мужчина во время конфликта в баре облил своего оппонента, иностранного гражданина, бензином и поджег.
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Об этом рассказали в пресс-службе Национальной полиции Закарпатской области.
Выяснилось, что пострадавшим оказался 25-летний гражданин Латвии. Мужчина гостил у своих родственников. Сейчас он госпитализирован реанимационное отделение с ожогами обеих рук, туловища, лица и дыхательных путей.
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Причины инцидента пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство. Поджигатель задержан.
Напомним, в Одессе семья лишилась двух авто из-за поджога. В результате возгорания во дворе жилого дома были повреждены два автомобиля марки KIA Ceed.
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