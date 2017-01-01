Авиакатастрофа в Иране: среди погибших 29 несовершеннолетних

Самому молодому погибшему пассажиру всего больше года.

В результате авиакатастрофы украинского лайнера МАУ в Тегеране погибли 29 несовершеннолетних пассажиров.

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Об этом сказано на сайте МАУ, где опубликован детальный список погибших.

В результате происшествия погибли:

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три человека - 2002 г.р.,

двое - 2003 г.р.,

трое - 2004 г.р.,

один - 2005 г.р.,

трое - 2008 г.р.,

один - 2009 г.р.,

пятеро - 2010 г.р.,

пятеро - 2011 г.р.,

один - 2012 г.р.,

один - 2013 г.р.,

двое - 2014 г.р.,

один - 2016 г.р.,

один - 2018 г.р.

Напомним, в катастрофе с самолетом МАУ погибли студенты из Ирана. В авиакатастрофе PS 752 погибли 13 студентов иранского технологического университета. Однако отмечается, что список погибших будет дополняться.

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