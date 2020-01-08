Жена погибшего пилота Гапоненко узнала о крушении из новостей

Владимир Гапоненко был командиром экипажа, который потерпел крушение в Иране.

Жена погибшего командира экипажа самолета МАУ, который разбился в Иране, рассказала подробности трагедии. По словам Екатерины, о катастрофе она узнала из новостей, сообщает NewsOne.

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“Узнала я про это из новостей, которые утром прочитала, когда проснулась. Я поняла, что эта новость касается моего мужа“, - рассказала женщина.

Екатерина Гапоненко отметила, что представители МАУ позвонили ей в 10:00. Сотрудники компании предложили помощь - моральную и материальную. Екатерина ждет звонка руководства МАУ, чтобы те предоставили детали катастрофы.

Мы на пороге третьей мировой войны. Мне страшно - подчеркнула она

Жена погибшего командира рассказал, что он всю жизнь был пилотом.

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“По ее словам, Иран запретил полеты над своей страной. Но пассажирский борт МАУ все равно отправился в рейс. Муж Гапоненко ничего не имел права говорить, но перед вылетом супруга просила его не лететь. Сказать, чтобы летел кто-то другой. Но мужчина сказал, что не может так поступить“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что самолет МАУ рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился в среду, 8 января. В результате погибли 167 пассажиров. Два зарегистрированных пассажира выжили. Они опоздали на самолет.

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