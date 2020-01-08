Убийство Шеремета: Рост Антоненко не совпадает с ростом человека на камере

По данным экспертизы, рост Андрея Антоненко не совпал с ростом человека запечатлённого на камерах видеонаблюдения в ночь убийства Шеремета.

Человек, которого засняли камеры наблюдения в ночь перед убийством Павла Шеремета и который, как утверждает следствие, участвовал в закладке мины под машину, где подорвался журналист, составляет не больше 175 см. В то же время рост Андрея Антоненко составляет 180 см. Об этом говорят данные экспертизы, которые опубликовало издание “theБабель“.

Читай также: Авиакатастрофа в Иране: среди погибших 29 несовершеннолетних

Экспертизу провели через месяц после убийства Павла Шеремета, а именно 25 августа 2016 года.

На записях мужчина и женщина с пакетом в ночь с 19 на 20 июля 2016 года шли к машине журналиста, женщина приближалась к машине и закладывала туда взрывное устройство. После чего оба удалились в неизвестном направлении.

Согласно результатам экспертизы, рост мужчины на видео 170 см. Возможное отклонение, которое заложил эксперт, +\- 3%. Эта погрешность связана с нечетким изображением, постоянным движением подозреваемого, кепкой на голове, а также с тем, что эксперту неизвестна высота подошвы и каблуков на обуви. По заключению эксперта, рост человека на видео может колебаться от 164,9 см до 175,1 см.

Читай также: Гончарук объяснил, почему полеты над Ираном не были запрещены

В то же время адвокаты Антоненко сообщили, опираясь на документы, что есть в их распоряжении, что рост Антоненко составляет не менее 180 см.

Рост женщины, которая закладывала взрывное устройство и которую следствие отождествляет с врачом Юлией Кузьменко, согласно экспертизе, 165 см. Если учесть ту же самую погрешность в 3%, ее рост колеблется от 160,05 см до 169,95 см. Точный рост Кузьменко на момент публикации уточнить не удалось.

Данные судебной экспертизы thebabel.com.ua

Напомним, ранее Яна Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.