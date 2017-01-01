Под Одессой парень напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку

Злоумышленнику 24 года.

В Одесской области насильник напоил и изнасиловал 14-летнюю девушку.

Читай также: В Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Изнасилование случилось 7 января. О происшествии стало известно случайно. Девушка-подросток рассказала о случившемся своей старшей сестре, а та уже обратилась в полицию.

Жертва рассказала, что односельчанин пригласил ее в гости. Дома он напоил ее пивом и принуждал к интимной близости. Когда девушка отказалась, насильник, угрожая физической расправой, изнасиловал ее и отпустил домой.

Читай также: В Киеве 60-летний "продюсер" изнасиловал студентку

Злоумышленника задержали. Медицинский осмотр потерпевшей подтвердил факт изнасилования. На месте преступления изъяли вещественные доказательства.

В полиции отметили, что задержанный и ранее привлекался за изнасилование несовершеннолетних к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Напомним, в Киеве напали на 19-летнюю девушку. Потерпевшей удалось вырваться и позвать помощь; сейчас она в больнице, а нападавший - в розыске.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.