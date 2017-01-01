Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Рифмастер" допустил, что за его арестом стоит ФСБ

Комментариев: 0
Антоненко озвучил основные версии по поводу своего задержания.
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко
Андрей Антоненко/Facebook

Читай также: Участие Антоненко в следственном эксперименте сорвало следствие

Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве Шеремета, не исключает, что за его арестом могут стоять сотрудники ФСБ. Об этом он рассказал в интервью изданию theБабель.

Антоненко озвучил несколько версий своего ареста.

"1.Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы. 2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт один. 3. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты один и два. 4. Политическая карьера главы МВД. Любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ", - заявил Антоненко.

Читай также: Яна Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте

Музыкант также отметил, что считает себя политзаключенным и боится за свою жизнь.

Напомним, данные экспертизы показали, что рост Антоненко не совпадает с ростом человека на камере

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Шеремет, Антоненко, Рифмастер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь