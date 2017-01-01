"Рифмастер" допустил, что за его арестом стоит ФСБ

Антоненко озвучил основные версии по поводу своего задержания.

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Андрей Антоненко, подозреваемый в убийстве Шеремета, не исключает, что за его арестом могут стоять сотрудники ФСБ. Об этом он рассказал в интервью изданию theБабель.

Антоненко озвучил несколько версий своего ареста.



"1.Это операция ФСБ руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и вооруженные силы. 2. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт один. 3. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это варианты один и два. 4. Политическая карьера главы МВД. Любым образом удержаться на должности или получить кресло премьера. Одним словом, заказ", - заявил Антоненко.

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Музыкант также отметил, что считает себя политзаключенным и боится за свою жизнь.

Напомним, данные экспертизы показали, что рост Антоненко не совпадает с ростом человека на камере



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