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Суд не изменил меру пресечения для подозреваемой в деле Шеремета

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Яна Дунарь осталась под домашним арестом.
одозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь
одозреваемая в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь
Яна Дугарь/Facebok

8 января апелляционный суд Киева оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в деле Шеремета. 

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Защита Дугарь требовала отменить ей меру пресечения, однако суд отказал адвокатам в ходатайстве.  

Суд также изменил место домашнего ареста Дугарь - на Киев. 

Напомним, Яна Дугарь отказалась учавстовать в следственном эксперименте.

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Теги: Дугарь, Шеремет, убийство, суд
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