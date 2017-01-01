Суд не изменил меру пресечения для подозреваемой в деле Шеремета
Яна Дунарь осталась под домашним арестом.
8 января апелляционный суд Киева оставил под домашним арестом Яну Дугарь, подозреваемую в деле Шеремета.
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Защита Дугарь требовала отменить ей меру пресечения, однако суд отказал адвокатам в ходатайстве.
Суд также изменил место домашнего ареста Дугарь - на Киев.
Напомним, Яна Дугарь отказалась учавстовать в следственном эксперименте.
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