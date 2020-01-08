В Иран вылетает самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы

Вечером, 8 декабря, в Иран вылетит самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.

На внеочередном заседании правительства было принято решение об отправке самолета со специалистами поисково-спасательной и экспертной группы в Иран. Об этом написал президент Владимир Зеленский у себя в Telegram – канале.

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Как отмечается, в состав группы войдут представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и “Международных авиалиний Украины“.

Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе, - сообщил Зеленский.

Президент также проводит постоянные консультации с иностранными партнерами.

Наш приоритет - установление истины и ответственных за эту страшную катастрофу, - подытожил президент.

Скриншот t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, ранее “Прокуратура у нас независимая”: у Зеленского оконфузились из-за аварии МАУ.

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