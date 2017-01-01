Митрополит Епифаний выразил соболезнования родным погибших в Тегеране
Митрополит ПЦУ Епифаний выразил глубокие соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы в Тегеране потерял своих родных и близких людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Митрополит Епифаний был глубоко потрясен сообщением о катастрофе украинского самолета близ Тегерана и о гибели всех, кто был на нем.
“Прошу у Бога милости для погибших и выражаю сердечные соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы потерял своих родных и близких. Пусть Господь поможет вам перенести горечь этих тяжелых дней. Вечная память и вечный покой умершим!“ – написал Епифаний.
Напомним, ранее Президент Венгрии выразил соболезнование в связи с крушением самолета МАУ.
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