Митрополит Епифаний выразил соболезнования родным погибших в Тегеране

Митрополит Епифаний выразил соболезнования родственникам и семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране.

Митрополит ПЦУ Епифаний выразил глубокие соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы в Тегеране потерял своих родных и близких людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Митрополит Епифаний был глубоко потрясен сообщением о катастрофе украинского самолета близ Тегерана и о гибели всех, кто был на нем.

“Прошу у Бога милости для погибших и выражаю сердечные соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы потерял своих родных и близких. Пусть Господь поможет вам перенести горечь этих тяжелых дней. Вечная память и вечный покой умершим!“ – написал Епифаний.

Скриншот facebook.com/epifaniy

Напомним, ранее Президент Венгрии выразил соболезнование в связи с крушением самолета МАУ.

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