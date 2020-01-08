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На Донбасс из России прибыли снайперы стрелять по украинцам – ГУР

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Интенсивная подготовка снайперских групп проводилась россиянами весь предыдущий месяц.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikipedia.org

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Командование российских оккупационных войск несмотря на официальные заявления о прекращении огня продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Так, по данным украинской разведки, в течение новогодних и Рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки, чтобы провоцировать открытие огня и нанесение потерь личному составу объединенных сил.

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В то же время разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений объединенных сил и потенциальных целей для снайперов.

Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года.

Напомним, “ЛНР“ вывела из мест хранения десятки танков, гаубиц и “Градов“. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют массовые нарушения Минских договоренностей со стороны оккупантов.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, снайпер, Россия
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