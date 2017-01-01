Послы G7 выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Послы стран "Большой семерки" выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тегеране.

Послы стран “Большой семерки“ в Украине выразили глубокие соболезнования родным, семьям и близким друзьям всех погибших в катастрофе в Тегеране Боинга авиакомпании МАУ. Об этом говорится в сообщении “Большой семерки“ в Twitter.

Читай также: Жена погибшего пилота Гапоненко узнала о крушении из новостей

“Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса Международных авиалиний Украины, которая произошла у Тегерана сегодня утром“, - говорится в сообщении.

Скриншот twitter.com/G7AmbReformUA

Напомним, ранее крушение самолета: МАУ опубликовали список пассажиров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.