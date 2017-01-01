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Послы G7 выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

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Послы стран "Большой семерки" выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Послы стран “Большой семерки“ в Украине выразили глубокие соболезнования родным, семьям и близким друзьям всех погибших в катастрофе в Тегеране Боинга авиакомпании МАУ. Об этом говорится в сообщении “Большой семерки“ в Twitter

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“Послы G7 в Украине выражают глубокие соболезнования семьям и друзьям всех погибших в катастрофе рейса Международных авиалиний Украины, которая произошла у Тегерана сегодня утром“, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/G7AmbReformUA

Напомним, ранее крушение самолета: МАУ опубликовали список пассажиров.

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Теги: G7, Украина, Иран, Авиакатастрофа
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